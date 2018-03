ING kan eind maart uitleg geven aan Kamer

President-commissaris Jeroen van der Veer van ING kan eind deze maand uitleg geven aan de Tweede Kamer over de verhoging van het salaris van topman Ralph Hamers. Kamerleden hadden gehoopt daarover volgende week al met Van der Veer te kunnen spreken.

De bank heeft de commissie Financiën van de Kamer laten weten dat de voorzitter van de raad van commissarissen komende week niet beschikbaar is voor een hoorzitting. Hij is 28 maart in de gelegenheid de volksvertegenwoordigers te woord te staan.

GroenLinks wil dat Kamervoorzitter Khadija Arib een beroep gaat doen op Van der Veer om toch nog volgende week naar de Kamer te komen. „Ik vind dit niet aanvaardbaar. De voorzitter van de raad van commissarissen van ING heeft een beloningsbesluit genomen dat voor grote maatschappelijke commotie zorgt. De Kamer wil hem op korte termijn horen”, zegt Bart Snels van GroenLinks.

De raad van commissarissen heeft voorgesteld het salaris van topman Hamers te verhogen van 2 naar ruim 3 miljoen euro. De aandeelhouders kunnen zich op een vergadering van 23 april uitspreken over dat voorstel. Vrijwel de hele Kamer schaarde zich donderdag achter de oproep van Snels om zich uit te spreken tegen de salarisverhoging.