Informateur Ede: Verder onderhandelen met zes partijen

Informateur Peter Schalk gaat de volgende ronde van de collegeonderhandelingen in Ede in met zes partijen: SGP, CU, CDA, Gemeentebelangen, VVD en GroenLinks. Uiteindelijk doel is een college van vijf partijen met vijf wethouders.

Schalk maakte dat vanmiddag bekend tijdens een openbare toelichting voor de nieuwe gemeenteraad. De informateur, SGP-senator in de Eerste Kamer, ziet mogelijkheden voor twee varianten: een college van drie christelijke en twee niet-christelijke partijen of een college van twee christelijke en drie niet-christelijke partijen. Een breed gedragen stabiel college is zeker te vormen, aldus Schalk.

De vier kleinste partijen vallen (voorlopig) af. Van hen heeft alleen de PvdA, die bij de verkiezingen twee van de drie zetels verloor, gemeld dat ze geen wethouder wil leveren. D66 benadrukte vanmiddag nogmaals aan het nieuwe college te willen deelnemen als dat nodig wordt geacht. Burgerbelangen pleitte voor een college met drie niet-christelijke partijen, wat het meest recht zou doen aan de verhouding in de gemeenteraad van 20 niet-christelijke raadszetels tegenover 19 christelijke.

Morgen voert Schalk gesprekken met de zes partijen over het collegeprogramma, de wethouderskandidaten en het vertrouwen in de onderlinge samenwerking. Het is zijn bedoeling morgenavond zijn eindverslag te presenteren. Daarin zal hij aangeven met welke partijen zijns inziens de collegevorming vervolgd kan worden.