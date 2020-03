IND beducht voor explosie dwangsommen

De IND zou in 2020 weleens 70 miljoen euro kwijt kunnen zijn aan het moeten voldoen aan dwangsommen wegens het niet tijdig afwikkelen van asielverzoeken.

Die angst uitten ambtenaren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in een intern memo dat in handen is van NRC Handelsblad. In het stuk staat letterlijk te lezen dat de dwangsomverplichting momenteel met 1 miljoen euro per week oploopt.

Als de sombere prognose uitkomt, vallen de kosten in 2020 vier keer zo hoog uit als het bedrag van 17 miljoen waar staatssecretaris Broekers-Knol de Tweede Kamer medio november voor waarschuwde. Het moeten uitkeren daarvan zou al „zeer ernstig” zijn, aldus de bewindsvrouw in een in die maand verstuurde brief.

In 2019 kostte het moeten betalen van dwangsommen de IND al ruim 6 miljoen euro. Asielzoekers kunnen dat bedrag vorderen als de dienst na een aanvraag niet binnen zes maanden uitsluitsel geeft.

De dwangsommen zijn een deel van de Tweede Kamer al maanden een doorn in het oog. Tijdens het laatste Kamerdebat over de justitiebegroting in november vroegen SGP, VVD, CDA en 50PLUS de regering of de Wet dwangsom zo kan worden aangepast dat IND-beschikkingen niet langer dwangsomplichtig zijn. Hun motie haalde net geen meerderheid.

Ook is er Kamerbreed ergernis over de oplopende doorlooptijden en de personeelstekorten bij de IND waar ook VVD’er Harbers, de voorganger van Broekers-Knol, al snel na zijn aantreden mee zei te kampen. Broekers-Knol beloofde vorig jaar werk te maken van een verbeteronderzoek.

Dat biedt echter weinig soelaas op snelle verbeteringen, aldus de NRC. Volgens de krant kwamen de onderzoekers tot de slotsom dat de personeelsregistratie van de IND uitermate slordig is. Verder zou de dossiervoering veel te wensen overlaten en zouden de opzet en de uitvoering van een veertigtal naast elkaar bestaande verbetertrajecten rommelig zijn.

De in het vreemdelingenrecht gespecialiseerde advocaat Wil Eikelboom twitterde maandag dat de extreme wachttijden al jaren bekend. „Kennelijk wordt het pas een politiek probleem nu het de overheid geld kost”, voegt hij eraan toe.

VVD-Kamerlid Becker kondigde een nieuwe poging aan om de dwangsomverplichting voor de IND uit de wet te schrappen.