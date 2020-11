In Nederland nog geen sprake van ‘nertsenmutatie’ coronavirus

Het kabinet heeft nog geen signalen dat het coronavirus zich heeft gemuteerd in nertsen, zoals in Denemarken is gebeurd. „Voor zover we nu kunnen overzien, is dat in Nederland niet het geval”, zegt zorgminister Hugo de Jonge op vragen van de Partij voor de Dieren.

Denemarken kondigde woensdag aan de miljoenen nertsen op fokkerijen in het land preventief af te maken uit angst voor het effect van de mutatie. Mogelijk zou een coronavaccin weinig of geen effect hebben op de gemuteerde variant. Bij twaalf Denen is de ‘nertsenmutatie’ aangetroffen en zij reageerden slecht op antilichamen tegen het bekende coronavirus.

Er zijn „wel verschillen tussen Nederland en Denemarken”, zei De Jonge, maar Nederland houdt contact met de Denen en „we zullen heel goed kijken hoe dat daar gaat”. Veel ruimte voor steviger ingrijpen in de nertsenfokkerij ziet de bewindsman overigens niet. Het fokken van de pelsdieren wordt per maart verboden, drie jaar eerder dan eerst gepland. De minister noemt dat „de meest grondige maatregel”.

Inmiddels is op meer dan de helft van de nertsenhouderijen in Nederland corona aangetroffen. Het kabinet vreest het ontstaan van ‘reservoirs’, waar het virus kan blijven bestaan, ook als het onder mensen uitdooft. Dat is vooral een issue op de lange termijn, zegt de minister. „Op de korte termijn is het risico dat u door de buurman besmet wordt echt groter dan dat u door een nerts besmet wordt”, aldus De Jonge.