In alle Staten: Bezoek Kaasstad, vruchtentaart en zwevende kiezers

ChristenUnie-minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bracht op maandag 11 maart een bezoek aan Gouda. Haar komst stond volledig in het teken van kaas.

Haar Zuid-Hollandse partijgenoten willen meer aandacht voor cultureel erfgoed, zoals kaas. Dit voedsel zorgt ook voor een waardevolle regionale economie, aldus de provinciale politici.

De minister ging onder meer naar ’t Kaaswinkeltje en de Waag, waar de VVV en het kaas- en ambachtenmuseum zijn gevestigd.

Wind

Niet alleen de wind zorgt voor het omvallen van verkiezingsborden. In de Utrechtse gemeente Renswoude haalden vandalen een SGP-doek van een hek, zo meldde SGP Utrecht op Twitter. Het spandoek is verdwenen en het hek lag omver in de berm, zo laat een foto op Twitter zien.

De partij wil het spandoek graag terug. De vinder kan rekenen op een heerlijke vruchtentaart van de Utrechtse SGP.

Zweven

De helft van de kiezers weet nog niet op welke partij ze gaan stemmen volgende week. Dat bleek woensdag uit een peiling van EenVandaag. De andere helft heeft al wel een sterke voorkeur voor een partij. Veel kiezers twijfelen nog tussen twee of meer partijen.

Uit de peiling blijkt verder dat 71 procent van de respondenten vindt dat de Eerste Kamer moet blijven bestaan.

Experiment

Een deel van de gemeenten gaat volgende week op een andere manier stemmen tellen. Op de verkiezingsavond worden alleen de stemmen per partij geteld en pas de volgende dag de stemmen per persoon. Dit moet fouten helpen voorkomen.

Dit experiment, waar vooral grote steden aan meedoen, wordt ook wel centraal tellen genoemd. Voor de proef hebben 76 van de 355 gemeenten zich aangemeld. Bij de lokale verkiezingen in 2017 deden 22 gemeenten mee.

Speld

„Kun jij meer dan 0 gedeputeerden opnoemen? Dan weet je waarschijnlijk al wat je gaat stemmen.” De satirische website De Speld heeft een eigen kieswijzer opgesteld. De invuller dient de voorwaarde te accepteren dat hij in de vragenlijst als expert wordt aangesproken, ook al heeft hij zich de afgelopen vier jaar niet verdiept in provinciale thema’s.

Na het accepteren van deze voorwaarde schotelt De Speld een reeks stellingen voor. „De provincie Geusterland moet werken aan haar naamsbekendheid”, is er een van. Na het invullen van de antwoorden presenteert de website een lijst met zelfbedachte partijen die passen bij de keuzes van de invuller.