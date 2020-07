Impasse tussen Rijk en stichting over renovatie Vredespaleis

Er is nog geen akkoord over de renovatie van het Vredespaleis in Den Haag, waar onder andere het Internationaal Gerechtshof (IGH) en het Permanente Hof van Arbitrage (PHA) zetelen. Het Rijk wil hier graag 150 miljoen euro voor uittrekken, met als voorwaarde dat het Vredespaleis dan eigendom wordt van de Staat. De Carnegie Stichting, die het Vredespaleis beheert, ziet daar niets in.

Het gebouw kampt met jarenlang achterstallig onderhoud, schrijft minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. Vanwege asbest, brandveiligheid en een gebrekkige beveiliging kan de veiligheid van de werknemers er niet meer gegarandeerd worden.

Het IGH en het PHA zullen dan ook vanaf de zomer van 2022 tijdelijk ergens anders een onderkomen moeten vinden, schrijft de minister. Het is wel de bedoeling dat deze hoven terugkeren als de renovatie voltooid is.

Volgens de Carnegie Stichting is het juridisch niet mogelijk om het gebouw van de hand te doen, omdat de statuten dit niet toestaan. De advocaat van de Staat heeft er op verzoek van de minister naar gekeken en concludeert dat er geen juridische bezwaren zijn voor een overdracht. Blok schrijft dat de stichting in financiële problemen verkeert en dat hij overweegt de subsidie voor de stichting te verhogen, mits er goede afspraken worden gemaakt over de renovatie.

Er lopen sinds 2016 gesprekken over de renovatie. „Ik spreek nogmaals mijn wens uit spoedig tot een overeenkomst te komen met de Carnegie Stichting”, besluit de minister.