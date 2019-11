Impasse rond Belgische regeringsvorming

De vorming van een federale regering in België wil niet erg vlotten. Koning Filip gaat de partijvoorzitters raadplegen over hoe het verder moet. Dat liet het koninklijk paleis weten, nadat de twee zogenoemde preformateurs verslag hadden uitgebracht bij het staatshoofd. Hij houdt „zijn beslissing in beraad”.

Twee oud-regeringsleiders van Vlaanderen en Wallonië, Geert Bourgeois en Rudy Demotte, kregen een kleine maand geleden de opdracht te onderzoeken of de Vlaams-nationalistische N-VA en de Waalse Parti Socialiste (PS) samen een regering kunnen vormen. Zij moesten ook de Vlaamse sociaaldemocraten en christendemocraten, evenals de liberalen aan beide kanten van de taalgrens, betrekken bij de formatiepoging.

De zuiderburen gingen eind mei naar de stembus. De federale regering is sinds een crisis in december vorig jaar demissionair. Sophie Wilmès is sinds een week de eerste vrouwelijke premier van België. Ze volgde haar liberale partijgenoot Charles Michel op, die op 1 december de nieuwe voorzitter van de Europese Raad wordt. Wilmès werd maandag ook ontvangen op het koninklijk paleis.

Na de verkiezingen in 2010 duurde het 541 dagen voordat er een regering was. België is daarmee wereldrecordhouder.