Illegale wapenhandel in Vlaanderen opgerold

In een groot onderzoek naar illegale wapenhandel in West-Vlaanderen zijn zeven mensen opgepakt. De politie nam 480 verboden of vergunningsplichtige vuurwapens in beslag. Het ging onder meer om (half)automatische machinepistolen, revolvers en geweren. Daarnaast werden grote hoeveelheden munitie, 500 reserveladers, tal van wapenonderdelen en een tiental granaten geconfisqueerd.

Tijdens het onderzoek werden de afgelopen maanden elf huiszoekingen verricht. Daarbij werd ook gereedschap aangetroffen om geneutraliseerde vuurwapens te kunnen ombouwen tot werkende wapens.

Niet alle wapens waren bestemd voor het criminele milieu, meldt het Openbaar Ministerie in Brugge. Een deel was bedoeld om door te verkopen aan amateurs en verzamelaars. Ondanks een regeling om wapens straffeloos in te leveren blijft onderzoek naar illegale wapenhandel nodig, aldus het OM.