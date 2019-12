Ierse O’Reilly herkozen als Europees Ombudsman

De huidige Europese Ombudsman, de Ierse Emily O’Reilly, blijft die waakhondfunctie de komende vijf jaar vervullen. Bij een stemming in het Europees Parlement in Straatsburg kreeg zij woensdag de vereiste absolute meerderheid achter zich.

Haar voornaamste tegenstrever, Julia Laffranque, een rechter uit Estland bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, kreeg 280 stemmen, 40 minder dan O’Reilly.

Nadat bij een stemming op dinsdag geen van de vijf kandidaten een meerderheid kreeg, ging de strijd nog tussen de 62-jarige O’Reilly en Laffranque (45). De drie andere kandidaten, Cecilia Wikström (Zweden), Giuseppe Fortunato (Italië) en Nils Muižnieks (Letland) vielen af.

De Europese Ombudsman behandelt klachten over onbehoorlijk bestuur bij instellingen en organen van de Europese Unie. O’Reilly is Ombudsman sinds juli 2013. Ze belooft zich in haar nieuwe termijn in te zetten voor „de hoogste standaarden in bestuur, transparantie en ethiek”.

De Ierse kwam de afgelopen jaren in het nieuws door de omstreden benoeming van de Duitser Martin Selmayr tot hoogste ambtenaar van de Europese Commissie als „wanbestuur” te beoordelen. Ze had ook forse kritiek op oud-commissievoorzitter José Manuel Barroso vanwege diens overstap naar de bank Goldman Sachs.