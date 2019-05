Ierland en Tsjechië stemmen voor EU-parlement

Ierland en Tsjechië gaan vrijdag naar de stembus voor de Europese verkiezingen, een dag na Nederland en Groot-Brittannië. De Tsjechen kunnen ook zaterdag nog stemmen. De andere EU-lidstaten volgen de komende dagen. Ierland heeft 11 en Tsjechië 21 zetels in het EU-parlement dat in totaal 751 leden telt.

In Ierland gaan de stemlokalen om 08.00 uur lokale tijd open en ze sluiten om 23.00 uur. Er zijn 3,2 miljoen kiesgerechtigde Ieren. De ruim 8 miljoen Tsjechische kiezers hebben de keuze tussen vrijdag stemmen tussen 14.00 en 22.00 uur of zaterdag tussen 08.00 en 14.00 uur.

Naar verwachting is de opkomst in Ierland hoger dan het Europese gemiddelde. Vorige keer, in 2014, draafde 52,4 procent op tegen 42,6 procent gemiddeld in de EU. In Tsjechië nam slechts 18,2 procent de moeite om te gaan stemmen.

De Ieren mogen zich tegelijk ook uitspreken over een versoepeling van de echtscheidingswetgeving in het land. Het nationale referendum hierover staat los van de Europese verkiezingen.