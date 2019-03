Ier Philip Lane benoemd tot directielid ECB

De EU-leiders hebben de Ier Philip Lane benoemd tot lid van de directie van de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt. De ervaren 49-jarige gouverneur van de Ierse centrale bank volgt op 1 juni de Belg Peter Praet, de huidige hoofdeconoom van de ECB-directie, op voor een termijn van acht jaar.

Lane was vorige maand voorgedragen door de Eurogroep. Hij was de enige kandidaat. Van de negentien eurolanden kwam alleen Ierland met een naam waardoor de topbaan hem bijna niet kon ontgaan. Vorig jaar was hij in de race voor het vicevoorzitterschap van de ECB maar trok zich terug ten gunste van de Spaanse tegenkandidaat Luis de Guindos.

Het Europees Parlement heeft ook al ingestemd met de benoeming, die op de EU-top in Brussel vrijdag officieel is bekrachtigd.

De directie van de ECB bestaat uit de Italiaanse voorzitter Mario Draghi, tweede man Luis de Guindos en vier leden. Lane is sinds november 2015 de topman van de Ierse centrale bank en in die hoedanigheid al lid van de raad van bestuur en de algemene raad van de ECB.