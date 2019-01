Ier enige kandidaat voor vacature ECB-directie

Een topbaan als ECB-directeur lijkt de 49-jarige gouverneur van de nationale bank van Ierland, Philip Lane, niet te kunnen ontglippen. Lane is volgens Eurogroepvoorzitter Mario Centeno de enige kandidaat om de vacature in de directie van de Europese Centrale Bank in Frankfurt op te volgen.

Op 31 mei loopt de termijn van acht jaar af voor Peter Praet, de hoofdeconoom van de ECB-directie. Centeno opende vorige maand de procedure voor zijn opvolging en die liep woensdag af. Van de negentien eurolanden diende alleen Ierland een nominatie in, maakte Centeno bekend.

De nominatie wordt volgende maand door de EU-ministers van Financiën besproken. Als Lane voldoende steun heeft, wordt hij formeel voorgedragen. De ECB en het Europees Parlement worden geraadpleegd en ten slotte moeten de EU-leiders op hun top in maart het besluit goedkeuren.

De directie van de ECB bestaat uit de Italiaanse voorzitter Mario Draghi, de Spaanse tweede man Luis de Guindos en vier leden. Philip Lane was vorig jaar tegenkandidaat van De Guindos voor het vicevoorzitterschap van de ECB, maar trok zich terug.