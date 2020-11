Identiteit Duitse piloot van neergeschoten Messerschmitt bekend

De identiteit van de Duitse piloot is bekend die begin deze maand in een neergeschoten Messerschmitt 109 bij Dalfsen in Overijssel werd geborgen. Het gaat om de 20-jarige Otto Tillack. Zijn gevechtsvliegtuig werd eind januari 1944 in de buurt van Zwolle neergeschoten tijdens een luchtgevecht met geallieerde vliegtuigen.

De Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht heeft het identificatieplaatje van de piloot gevonden, meldt het ministerie van Defensie woensdag. Vorig jaar begon een programma om vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog met vermoedelijke stoffelijke resten op te sporen. Het toestel van Tillack was het eerste Duitse vliegtuigwrak dat werd geborgen.

Verder blijkt uit het onderzoek dat het toestel rond 13.30 uur crashte in een weiland in het buurtschap Millingen. De Messerschmit was op 30 januari opgestegen vanaf vliegbasis Volkel. Tillack zal worden bijgezet op de Begraafplaats voor Duitse Militaire Gesneuvelden in Ysselsteyn in Noord-Limburg. Er zal worden geprobeerd nabestaanden van Tillack op te sporen.