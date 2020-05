ICT-systeem fiscus verder vertraagd en nog duurder

De ontwikkeling van een nieuw automatiseringssysteem voor de inning van de erf- en schenkbelasting loopt verdere vertraging op en ook vallen de kosten hoger uit dan eerder gedacht. Dat melden de staatssecretarissen Hans Vijlbrief en Alexandra van Huffelen (Financiën) aan de Tweede Kamer.

De Belastingdienst liep in 2017 al tegen problemen aan bij de inning van de belasting op erfenissen en giften. Een nieuw ICT-systeem waar sinds 2014 aan werd gewerkt, bleek niet op tijd klaar en aan het oude systeem was al een tijd geen onderhoud gepleegd. Dat leidde tot een gat in de begroting van bijna een half miljard.

De kosten van het systeem, oorspronkelijk geraamd op ruim 8 miljoen euro, bleken bovendien toen al ruim 20 miljoen euro hoger uit te vallen. Inmiddels is duidelijk dat daar nog eens bijna 10 miljoen bij moet worden opgeteld. De afronding van het project, die al was opgeschoven naar oktober 2021, is nu in juli 2022 voorzien.