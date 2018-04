ICT-malaise blijft Belastingdienst plagen

Door hardnekkige ICT-problemen bij de Belastingdienst lopen veel veranderingen vertraging op. Dat geldt ook voor plannen om de terugbetalingsregeling voor te veel ontvangen toeslagen in lijn te brengen met de belastinginning, blijkt uit een halfjaarbericht over de fiscus.

Wie belasting moet betalen en daarnaast toeslag voor bijvoorbeeld huur, zorg of kinderopvang moet terugbetalen, heeft nu nog te maken met verschillende betalingsregimes met elk hun eigen voorwaarden. Door de stroom aan brieven en acceptgiro’s die daarbij komt kijken, kunnen mensen makkelijk het overzicht verliezen. Daarom is vorig jaar besloten de regelingen te stroomlijnen.

Het was de bedoeling dat de wijzigingen zouden ingaan op 1 januari 2019. Dat blijkt niet haalbaar, omdat de vervanging van een belangrijk automatiseringssysteem voorlopig alle aandacht opeist. Pas na 2021 verwacht de Belastingdienst de kwestie te kunnen aanpakken.

Eerder deze week werd bekend dat door de ICT-malaise bij de fiscus de geplande extra heffing op vervuilende dieselauto’s met een jaar is uitgesteld. Die maatregel om het rijden in een diesel zonder roetfilter te ontmoedigen gaat nu pas op 1 januari 2020 in. En eind vorig jaar bleek al dat de inning van de schenk- en erfbelasting door de computerproblemen in de knel is gekomen.