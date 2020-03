Hygiëne prioriteit in Kamer tijdens coronadebat

De coronacrisis leidt ook in de Tweede Kamer tot steeds strengere maatregelen. Tijdens een debat donderdag waren bodes constant in de weer om tafels te reinigen, en ook de katheder werd na elke spreker ontsmet. De fracties konden maximaal twee Kamerleden afvaardigen naar het coranadebat in de grote zaal.

Ver van elkaar af zittend mochten de parlementariërs ook pas naar voren lopen om te interrumperen als Kamervoorzitter Khadija Arib daar toestemming voor had gegeven. Onoplettende Kamerleden werden er door Arib of de bodes vermanend op aangesproken als ze te dichtbij elkaar kwamen.

Kamerleden zijn zich ervan bewust dat ze niet alleen over de adviezen moeten praten, maar ook het goede voorbeeld moeten geven.

Buiten het zicht van de camera’s, in de zogeheten wandelgangen, is dat nog niet echt het geval. Kamerleden, bewindslieden en woordvoerders lukt het vaak genoeg niet om 1,5 meter afstand in acht te nemen. Ook tijdens de persmomenten gaat het nogal eens mis. De bewindspersonen staan nu achter een lint, maar verslaggevers en cameramensen staan daarachter nog vaak te dicht op elkaar.