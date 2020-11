Huur ‘dure scheefwoners’ sociale woning kan vanaf januari omlaag

Vanaf 1 januari kunnen huurders in een sociale huurwoning huurverlaging krijgen als hun inkomen aantoonbaar is gedaald en hun huur daardoor te hoog is geworden. Woningcorporaties gaan zelf op zoek naar huurders om wie het gaat, naar schatting 260.000. De eenmalige verlaging zal naar schatting gemiddeld 40 euro per maand zijn.

De woningcorporaties gebruiken de inkomsten van de huurders in 2019 om een eventuele huurverlaging te bepalen. Ze kijken daarbij ook naar het inkomen van medebewoners. Betrokken huurders krijgen in de loop van volgend jaar bericht daarover.

Als het inkomen van sociale huurders daarna, in 2020, flink is gedaald, zoals door de coronacrisis, kunnen huurders zelf bij de corporatie om een huurverlaging vragen. Dat moeten ze wel minstens zes maanden lang een inkomensdaling hebben.

De Tweede Kamer heeft een aparte wet daartoe aangenomen die minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) had ingediend. De Eerste Kamer moet zich nog over de wet buigen, dat gebeurt in december.

Volgens de Woonbond is de huurverlaging „een stap in de goede richting”, maar de organisatie benadrukt wel „dat de groep huurders die het financieel moeilijk heeft veel groter is dan de groep die in aanmerking komt voor deze huurverlaging”. De bond van huurders zegt dat er meer nodig is om het huren van een huis minder duur te maken, waaronder het afschaffen van de verhuurdersheffing.