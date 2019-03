Hulproute Venezuela via Curaçao kan van start

De aanvoer van Amerikaans voedsel en medicijnen naar Venezuela via Curaçao kan beginnen. Nederland, Curaçao en de Verenigde Staten hebben het verdrag getekend dat dat regelt.

De drie landen kwamen in actie op verzoek van de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó, die door het Westen als wettige interim-president is erkend. De overeenkomst werd al een maand geleden aangekondigd. Tegenstanders vreesden dat de samenwerking met de VS, aartsvijand van de zittende president Nicolás Maduro, Curaçao tot mikpunt van het grote buurland zou kunnen maken. Onder meer het parlement van Curaçao sputterde tegen.

De VS mogen Curaçao een jaar lang als knooppunt en springplank gebruiken voor humanitaire hulptransporten naar Venezuela. Daarvoor mogen de Amerikanen geen militairen of legermaterieel inzetten. Ook mag de hulp alleen worden geleverd en in Venezuela worden verspreid als dat in „vreedzame omstandigheden” kan.