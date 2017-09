Hulpgoederen gelost in haven Sint-Maarten

De bemanning van het marineschip Zr. Ms. Pelikaan heeft donderdagavond hulpgoederen gelost in de containerhaven van Philipsburg op Sint-Maarten. Er zijn veel spullen van het Rode Kruis aan boord, zoals tenten, dekzeilen, hygiënekits (zeep, tandenborstel e.d.), voedsel en drinkwater.

Ook waterwagens, vrachtwagens, een ambulance, bulldozer en heftruck werden uitgeladen. Behalve goederen zijn er ook extra militairen meegekomen om het door orkaan Irma getroffen eiland te helpen.

De Pelikaan is samen met Zr. Ms. Zeeland naar het getroffen gebied gevaren. Het schip ligt afgemeerd aan de cruise-pier, die normaal gesproken heel druk is, maar nu uitgestorven. De Zeeland was donderdagavond nog niet afgemeerd.

Op Saba helpen Nederlandse mariniers de lokale autoriteiten bij het vrijmaken van wegen en het verrichten van reparaties. Saba werd ook getroffen door de orkaan, maar veel minder sterk dan Sint-Maarten.