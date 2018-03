Huishoudens betalen nieuwe stikstoffabriek

De kosten van de nieuwe stikstoffabriek die de komende jaren wordt gebouwd om de afhankelijkheid van het Groningse gas te verminderen worden uiteindelijk opgehoest door de Nederlandse burger. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) denkt dat het om enkele euro’s per huishouden per jaar zal gaan.

De stikstoffabriek in Zuidbroek, waarmee gas uit het buitenland geschikt kan worden gemaakt voor gebruik in Nederland, gaat naar verwachting 500 miljoen euro kosten. Dat bedrag zullen huishoudens uiteindelijk terugzien in de transportkosten voor gas die nu ook al worden betaald.

Hoe hard de transportkosten precies zullen stijgen kon Wiebes donderdag nog niet zeggen. „Ik zou het moeten gokken”, aldus de bewindsman. „Als ik per jaar 2 euro per huishouden zeg, denk ik dat ik wel aan de taks zit.”

Wiebes’ voorganger Henk Kamp draalde en dubde jaren over de bouw van de stikstofinstallatie. Groningse bestuurders en maatschappelijke organisaties en de oppositie drongen er tevergeefs op aan. „Als we er nu op terugkijken, hadden we liever gehad dat we er vier jaar geleden mee waren begonnen”, geeft Wiebes toe. „Maar achteraf is het zó makkelijk. We nemen dit besluit nu, het is nodig en onontkoombaar en hij zal er heel snel staan.”

Er komt niet alleen een extra stikstoffabriek, maar de bestaande installaties gaan ook op hogere toeren draaien. Daarvoor hebben ze wel meer stikstof nodig, en dat vergt dan weer wat aanpassingen in het gasnetwerk. Als dat allemaal snel lukt, kan er al eind volgend jaar 1 tot 1,5 miljard kuub aan Gronings gas per jaar worden bespaard.