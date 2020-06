Hugo de Jonge wil CDA-lijsttrekker worden

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid doet een gooi naar het lijsttrekkerschap van het CDA. In een filmpje op Twitter kondigt hij aan dat hij de partij wil aanvoeren bij de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar.

De Jonge is als vicepremier een van de kopstukken van het CDA. Als minister van Volksgezondheid werd hij, naast premier Mark Rutte, het gezicht van de strijd tegen het coronavirus.

De 'coronaminister' gold dan ook als belangrijke kandidaat om de regeringspartij, die sinds het vertrek van Sybrand Buma geen leider heeft, te gaan aanvoeren. Het CDA heeft nu feitelijk geen politiek leider.

Fractievoorzitter Pieter Heerma beschouwt zichzelf als 'tussenpaus' en behartigt vooral de lopende zaken.

Geboren Zeeuw De Jonge identificeert zich vooral als 'kind van Rotterdam'. In de havenstad begon hij als leraar op een basisschool en was hij wethouder. Vanuit Rotterdam maakte hij donderdag ook bekend dat hij het CDA wil gaan leiden. Hij verwees daarbij onder meer naar de strijd die hij heeft aangebonden met eenzaamheid onder ouderen, en vooral naar zijn aandeel in het gevecht met de corona-epidemie de afgelopen maanden.



Tot voor kort gold minister van Financiën Wopke Hoekstra als misschien nog wel grotere kanshebber op het lijsttrekkerschap. Eerder deze week liet Hoekstra weten zich toch niet kandidaat te stellen. Hij denkt dat hij als bestuurder beter tot zijn recht komt dan in de Kamer of in een verkiezingsdebat.

Ook staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) heeft meermaals gezinspeeld op een gooi naar het lijsttrekkerschap. Het is nog onduidelijk of zij het tegen De Jonge opneemt.

Het partijbestuur draagt volgende week vrijdag een kandidaat voor. Dan kan er nog een tegenkandidaat opstaan. De CDA-leden kiezen vervolgens wie zij het lijsttrekkerschap toevertrouwen.

Ferd Grapperhaus, een andere minister wiens naam de laatste weken viel, laat alvast weten de kandidatuur van De Jonge te steunen. "Voor mij is Hugo de volgende generatie", zegt Grapperhaus. "En die is nu aan zet."

Minister Hugo de Jonge kan in zijn gooi naar het lijsttrekkerschap van het CDA rekenen op de zegen van de vorige partijleider Sybrand Buma. Ook de vorige partijvoorzitter, Ruth Peetoom, schaart zich achter de huidige vicepremier.

Buma, die vorige zomer van het Binnenhof vertrok om burgemeester van Leeuwarden te worden, noemt De Jonge de „juiste man op het juiste moment”. Diens kandidatuur is „geweldig mooi nieuws”, twittert de gewezen CDA-voorman.

Buma rept niet over Mona Keijzer, die jarenlang zijn nummer 2 was en er nog over nadenkt of ze opgaat voor het lijsttrekkerschap.