Hugo de Jonge nieuwe lijsttrekker CDA

Hugo de Jonge heeft nipt de strijd om het lijsttrekkerschap van het CDA gewonnen. Dat werd woensdagmiddag bekendgemaakt. In de tweede ronde van de verkiezingen won De Jonge met 50,7% van de stemmen.

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt wist in de tweede en laatste ronde 49.3 procent van de CDA-leden achter zich te krijgen. Vooraf werd hij gezien als de underdog. De Jonge ging als favoriet de strijd in, met steun van veel kopstukken van de partij.



De Jonge gaat de christendemocraten naar de komende verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer leiden, die in maart worden gehouden.