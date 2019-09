Hotelscholieren Brugge ziek door tartaarsaus

Versbereide tartaarsaus is de bron van de salmonellabesmetting waardoor zo’n tweehonderd leerlingen en docenten van de hotel- en toerismeschool Spermalie begin deze maand in Brugge ziek werden. Onderzoek in een laboratorium heeft uitgewezen dat de in de saus gebruikte eieren hoogstwaarschijnlijk de oorzaak waren van de uitbraak, meldt de Belgische voedselwaakhond FAVV.

Een groot aantal leerlingen kreeg begin september last van maag- en darmklachten. Sinds 14 september zijn er geen nieuwe ziektegevallen meer gemeld. Uit voorzorg mochten de afgelopen tijd geen rauwe voedingswaren worden geserveerd, maar de school kan zijn normale activiteiten nu weer hervatten, aldus de FAVV. Schoolmedewerkers en de leerlingen is gevraagd in het bijzonder te letten op handhygiëne en desinfectie na toiletbezoek.

Salmonella kan voorkomen in levensmiddelen als rauw vlees, eieren, rauwe groenten en fruit. De symptomen van besmetting zijn misselijkheid, overgeven en diarree. Soms kan koorts optreden. In sommige gevallen moeten patiënten in het ziekenhuis worden opgenomen.