Hoogleraar wordt nieuwe baas WODC

Gerty Lensvelt-Mulders wordt de nieuwe directeur van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC). Zij is momenteel nog hoogleraar en lid van het college van bestuur van de Universiteit voor Humanistiek.

Het onafhankelijke onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een bijzonder roerige periode achter de rug nadat een klokkenluider had geklaagd over politieke druk vanuit het ministerie. Onderzoek wees uit dat de zorgen van de klokkenluider gegrond waren.

De vorige directeur van het WODC, Frans Leeuw, stapte vorig jaar op naar aanleiding van een kritisch rapport over de omgang met een klokkenluider.

Lensvelt-Mulders zat in de commissie die vorig jaar onderzoek deed naar een aantal rapporten van het WODC waarop het ministerie invloed had proberen uit te oefenen. Het was een van de drie commissies die werden opgetuigd nadat de klokkenluider naar buiten was getreden.