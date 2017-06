Hoogleraar Van Buuren: Netwerksamenleving biedt volop kansen om te getuigen

De huidige netwerksamenleving biedt christenen tal van mogelijkheden om langs praktische weg te getuigen, ook buiten de eigen kring. Door bijvoorbeeld te helpen bij de integratie van vluchtelingen of door het organiseren van zorg.

Dat zegt prof. dr. M. W. van Buuren zaterdag in een gesprek met het Reformatorisch Dagblad over zijn oratie ”Vormgeven aan uitnodigend bestuur”. Met die inaugurele rede aanvaardde hij vrijdag zijn ambt als bijzonder hoogleraar bestuurskunde aan de faculteit der sociale wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

„Traditiegetrouw zijn we als gezindte sterk op de politiek gericht als het gaat om het laten doorklinken van onze stem in de samenleving”, aldus Van Buuren, diaken in de gereformeerde gemeente en SGP-raadslid te Capelle aan den IJssel. „We verwachten veel van onze politici: die moeten dat geluid maar doorgeven. Maar als we voor een kleine overheid zijn, moeten we zelf een grote samenleving organiseren.”