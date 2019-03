Hoofdrol voor ongeboren leven in PvdA-spotje

De PvdA heeft een opmerkelijk spotje gelanceerd. Vanuit de baarmoeder –het is een animatiefilmpje– denkt een kindje hardop na over zijn of haar toekomst.

Op de partijwebsite en op sociale media krijgt het spotje een prominente plaats.

De gesproken tekst luidt als volgt: „Heerlijk zit ik hier. Warm, veilig, alles wat ik nodig heb… Wat zou ik zijn? Een jongen? O, nee, een meisje… verder weet ik nog niks… of ik Naima heet of Fien, of ik goed kan leren of niet, en waar ik geboren word, ook belangrijk… ja, die wieg kan overal staan. Hier maakt het allemaal niet uit natuurlijk. Wacht even – wat gebeurt hier? Gaat het beginnen? Wooow.” Het filmpje eindigt met de tekst: „Zeker zijn van een eerlijke toekomst. PvdA.”

De campagne, met daarin een baby die op het punt staat ter wereld te komen, gaat over kansenongelijkheid, zegt een PvdA-woordvoerster. „Zodra een kind zijn of haar eerste stappen op de wereld zet, heeft het niet meer dezelfde kansen als iedereen. Daar gaat het ons om. Een van onze idealen is dat alle mensen dezelfde kansen krijgen, daar werken we heel hard aan. Helaas maakt het nog heel veel uit hoe en waar je wordt geboren; als jongen of als meisje, in Nederland of in Afrika, of je moeder een bijstandsmoeder is of niet.”

Op sociale media brengen veel mensen het spotje in verband met abortus en de bescherming van ongeboren leven. „Mooi dat de PvdA ook prolife is anno 2019!”, reageert iemand. Een ander: „Hoe kun je dit plaatsen als je voor abortus bent?” De woordvoerster zegt de reacties gezien te hebben.

Wat vindt u van de reacties?

„We proberen met alles rekening te houden. Het is niet de bedoeling om dit soort vragen op te roepen. Maar het klopt dat de boodschap, over kansenongelijkheid, er niet heel expliciet in zit. Maar impliciet wel, en dat kun je er ook uit opmaken.”

Waarom is gekozen voor het ongeboren leven als beeld in deze campagne?

„Wij denken dat dit een sterk beeld is. Je gunt ieder kind dezelfde kansen om dromen na te jagen. Nu (voor de geboorte, red.) is een kind nog warm en veilig, maar wie en waar het kind na de geboorte is, zou niet moeten uitmaken. Deze campagne brengt dit op een andere manier onder de aandacht dan onze Kamerleden bijvoorbeeld doen.”

De zegsvrouw vindt het „heel natuurlijk” dat er vragen komen over een campagne als deze, maar haast zich te benadrukken dat wat de PvdA betreft het spotje niet over abortus of ongeboren leven op zich gaat.

Is de PvdA bereid het gesprek over abortus en ongeboren leven aan te gaan?

„We voeren hier al geregeld het gesprek over. En als er specifiek naar aanleiding van deze campagne vragen zijn, dan gaan we die zeker niet uit de weg.”