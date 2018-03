„Hongarije weigert gesprek over asielzoekers”

Hongarije weigert met Nederland het gesprek aan te gaan over wie verantwoordelijk is voor bepaalde asielzoekers. Hiermee is de laatste mogelijkheid om tot overeenstemming te komen over de kwestie van tafel, aldus staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid).

Harbers wilde een bemiddelingsprocedure starten met Hongarije. Dat land interpreteert de Europese regels over wie verantwoordelijk is voor asielzoekers anders dan Nederland. De twee landen zijn het oneens over twee groepen: asielzoekers die via Hongarije naar Nederland reisden en hier asiel aanvroegen, en asielzoekers die eerst in Hongarije een asielaanvraag deden en later ook in Nederland.

Harbers had voorgesteld hierover het gesprek aan te gaan, maar schrijft nu aan de Tweede Kamer dat Hongarije weigert überhaupt te gaan praten. Harbers zegt dan ook op te houden met verzoeken naar Hongarije te sturen, omdat die bij voorbaat kansloos zijn.