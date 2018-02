Honderden nieuwe douaniers nodig door brexit

Vanwege de naderende brexit worden er vanaf volgende week nieuwe douanebeambten geworven. Volgens staatssecretaris Menno Snel (Financiën) zijn er 750 tot 930 mensen nodig om de nieuwe buitengrens met het Verenigd Koninkrijk te bewaken. Hij sprak van een „behoorlijke” uitbreiding van de capaciteit. Momenteel werken er zo’n 5000 mensen bij de douane.

Hoeveel geld de nieuwe douaniers gaan kosten wilde Snel nog niet zeggen. Hij zei dat daar in het voorjaar een knoop over wordt doorgehakt. Snel wil volgende week al beginnen met het publiceren van de vacatures. Het is weliswaar nog niet duidelijk voor welke vorm de Britten kiezen als ze de EU verlaten, maar hij noemde het niet verstandig nog langer te wachten. De extra douaniers moeten ook opgeleid en getraind worden, onderstreepte hij.

Volgens de staatssecretaris is het extra douanepersoneel vooral nodig om de goederenexport naar het Verenigd Koninkrijk te controleren. Groot-Brittannië is een van de grootste handelspartners van Nederland. De personeelsuitbreiding moet ervoor zorgen dat bedrijven zo weinig mogelijk last hebben van de brexit. Gewone burgers zullen er volgens de staatssecretaris wat minder hinder van ondervinden.