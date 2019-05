Honderden miljoenen erbij voor jeugdzorg

Het kabinet trekt flink meer geld uit om de tekorten in de jeugdzorg te lijf te gaan. Over de komende drie jaar gaat het om meer dan een miljard euro. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid maandag laten weten.

Het kabinet heeft maandag de Voorjaarsnota, een bijgewerkte versie van de begroting van het Rijk, naar de Tweede Kamer gestuurd. Voor de rest van 2019 wordt er 420 miljoen euro voor de jeugdzorg uitgetrokken, aldus minister Hugo de Jonge. Voor 2020 en 2021 komt daar jaarlijks nog eens 300 miljoen euro bij.

In 2015 werd de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bij de gemeenten neergelegd. Daarbij werd 450 miljoen euro bezuinigd. De redenering was dat gemeenten de jeugdzorg efficiënter, en daarmee goedkoper, konden regelen.

Gemeenten klaagden de laatste tijd steen en been over de grote ontstane tekorten: landelijk kwamen ze honderden miljoenen tekort, was te lezen in brandbrieven van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en een groep van zo’n 250 wethouders.

Minister Hugo de Jonge (VWS) denkt dat de zak geld groot genoeg is om de tekorten in de jeugdzorg te dichten. "Maar er spelen ook problemen in de jeugdzorg die je niet met geld kan oplossen", benadrukt hij, bijvoorbeeld op het gebied van "regie en samenwerking". Daar zijn met de gemeenten ook afspraken over gemaakt. Het waren volgens de minister intensieve gesprekken. "We hebben niet voor niets de tijd genomen hiervoor. We werden het niet zomaar eens."

De VNG zegt in een reactie dat het "dankzij de inzet van vele vertegenwoordigers van gemeenten is" dat het kabinet "tot inzicht is gekomen". Wel vindt de VNG het "zeer teleurstellend" dat er niet structureel geld wordt vrijgemaakt. Ze benadrukt dat met VWS is afgesproken te onderzoeken wat er in de toekomst structureel moet worden vrijgemaakt om de jeugdzorg goed te organiseren.