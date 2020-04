Honderden coronabesmettingen in gehandicapteninstellingen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schat dat er meer dan 800 bewoners van gehandicapteninstellingen besmet zijn met het coronavirus. Ongeveer 150 van hen zijn overleden, meldt zorgminister Hugo de Jonge.

In 10 procent van de gehandicapteninstellingen is sprake van zeker één besmetting. Het gaat om zo’n 260 instellingen in totaal, laat de bewindsman aan de Tweede Kamer weten.

Het aantal bevestigde besmettingen is begin deze week toegenomen ten opzichte van vorige week. De Jonge verklaart dat in gehandicapteninstellingen mensen vaak dichtbij elkaar leven. Het aantal nieuwe instellingen waar corona is geconstateerd, is niet toegenomen. De strenge regels voor bezoeken aan instellingen hebben hun nut bewezen, schat de minister in.