Honderd militairen gaan ziekenhuis Utrecht helpen

Defensie gaat het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) helpen met honderd militairen. Het gaat om artsen, verpleegkundigen en coördinerend personeel, laat het ministerie weten. Door de steun kan het ziekenhuis een tweede afdeling voor specifieke coronazorg openen.

De totale capaciteit wordt hiermee uitgebreid van 26 naar 52 bedden, aldus het ministerie van Defensie. Daardoor kunnen ook patiënten uit andere ziekenhuizen, die tegen de grenzen van hun capaciteit aanlopen, naar Utrecht worden overgebracht.

De eerste tien militairen zijn al begonnen. Begin volgende week moeten alle militairen aan de slag zijn. Het ministerie van Volksgezondheid had om de hulp gevraagd. De meeste militairen zijn afkomstig van het 400 Geneeskundig Bataljon van de Landmacht.

Op dit moment helpt al een tiental militairen bij de bestrijding van het virus. Zij worden ingezet bij de GGD Amsterdam en GGD Nederland in Utrecht, bij het Landelijke Coördinatieteam Diagnostische Keten in Utrecht en bij het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding in Zeist.

Vorige week bouwde de genie van de Landmacht nog een noodbrug in Gouda zodat de nieuwe coronateststraat in Gouda beter bereikbaar wordt. De zogeheten Baileybrug moet zorgen dat de teststraat bij verkeersdrukte veilig kan worden bereikt door fietsers en automobilisten.

In de eerste golf van het coronavirus werden honderden militairen ingezet bij de bestrijding van de coronacrisis. Ook werd veel materieel van het leger gebruikt.