Hogere verkeersboetes in België vanaf 1 juli

De boetes voor sommige verkeersovertredingen in België worden vanaf 1 juli een stuk hoger. Onterecht rijden op de vluchtstrook gaat 174 euro kosten, een verdrievoudiging. Automobilisten die op de middelste rijbaan van de snelweg blijven na een inhaalmanoeuvre en niet direct weer naar rechts gaan, kunnen een prent van 116 euro tegemoetzien, twee keer zoveel als nu.

Verder wordt de lijst uitgebreid van verkeersovertredingen die kunnen worden bestraft als ze alleen zijn geregistreerd door camera’s of andere apparaten. Het gaat onder meer om tegen de rijrichting in rijden, een kruispunt blokkeren en het niet volgen van de richting die een verkeersbord of pijlen aangeeft. Ook overtredingen rond inhalen kunnen zonder fysieke aanwezigheid van de politie vanaf 1 juli tot een boete leiden.

De wijzingen zijn vrijdag gepubliceerd in het Staatsblad.