Hogere studierente lijkt te stranden in senaat

De verhoging van de rente op studieleningen die het kabinet wil doorvoeren, lijkt het niet te halen in de Eerste Kamer. Senator Anne-Wil Duthler, die onlangs uit de VVD-fractie werd gezet, stemt volgende week waarschijnlijk tegen het wetsvoorstel. Zonder haar hebben de coalitiepartijen geen meerderheid.

Het kabinet wil de rente op studieleningen vanaf volgend jaar baseren op de tienjaarsrente in plaats van de vijfjaarsrente. De hogere renteopbrengsten moeten bijdrage aan de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven verdedigde het voorstel dinsdag in de senaat.

Duthler heeft twijfels over de noodzaak van het wetsvoorstel en over de effecten op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. "Veel van die twijfels zijn door de minister niet weggenomen", aldus de senator. De kans dat Van Engelshoven alsnog met overtuigende antwoorden komt, acht zij "eerlijk gezegd niet heel groot".

De problemen voor Van Engelshoven werden nog verder vergroot door haar eigen partij D66. Ook senator Alexander Rinnooy Kan liet weten dat hij nog altijd "grote zorgen" heeft over het wetsvoorstel, dat hoe dan ook niet op enige steun kan rekenen van de oppositie.

De minister zei het gebrek aan draagvlak in de Eerste Kamer te zullen bespreken in het kabinet. Zij laat weten wat daarvan de uitkomst is voordat de senaat volgende week stemt over het wetsvoorstel.