Hoger opgeleide Wajongers toch niet gekort

Een groep mensen met een Wajong-uitkering wordt toch niet gekort. Een brede meerderheid in de Tweede Kamer schaarde zich achter een voorstel van oppositiepartijen GroenLinks en PvdA.

Het gaat om hoogopgeleide Wajongers die door ziekte of handicap minder productieve werknemers zijn en daardoor minder verdienen. Zij behouden alsnog een aanvulling tot aan het loon van een ‘normale’ werknemer met een vergelijkbare functie. Dit wordt geregeld door een geplande nieuwe Wajong-wet meteen al aan te passen.

“Het is onrechtvaardig dat werkende mensen met een Wajong-uitkering niet ten minste evenveel inkomen hebben als mensen in een vergelijkbare functie”, vindt Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema van GroenLinks. Zij mogen niet de dupe worden van de nieuwe Wajong-wet van staatssecretaris Tamara van Ark. Oorspronkelijk zou de compensatie verdwijnen. Het kost 2 miljoen euro per jaar.

SGP dreigt tegen wet Wajong te stemmen

Eerder was al duidelijk geworden dat een ander voorstel van de oppositie ook een meerderheid zou halen. Voor bepaalde gehandicapten met een Wajong-uitkering komt er een overgangsregeling van één jaar. Hun inkomen wordt aangevuld, mochten zij hun baan hebben verloren en nog geen nieuw werk hebben.

Twaalf maanden is een compromis, dat door SGP en Forum voor Democratie (FVD) werd uitgedokterd. De staatssecretaris wilde twee maanden, maar dat vond de Kamer te kort.

Hoewel GroenLinks en PvdA op één punt dus hun zin kregen, stemden ze niet in met de nieuwe wet. Dat deden SGP en FVD wel, waardoor een ruime meerderheid akkoord ging met hervorming van de Wajong.

Van Ark wil de bestaande Wajong simpeler maken. Het is nu een ingewikkelde kluwen regels. Ze wil ook dat 60.000 Wajongers alsnog aan de slag gaan.