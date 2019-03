Hoger beroep kasteelmoord van start

Het hof van beroep in Gent behandelt vanaf maandag de zogenoemde kasteelmoord. De rechtbank in Brugge veroordeelde de vier verdachten, onder wie twee Nederlanders, een klein jaar geleden tot celstraffen van 15 tot 27 jaar.

De moord op de Vlaamse kasteelbewoner Stijn Saelens (34) in 2012 staat centraal in de rechtszaak. Hoofdverdachte André G. (67) had zijn kennis Pierre S. (67) opdracht gegeven een plan te bekokstoven om zijn schoonzoon Saelens te laten vermoorden. G. kreeg 27 jaar cel opgelegd en S. 21 jaar.

De huurmoord werd uitgevoerd door de al jaren geleden overleden Eindhovenaar Ronald van B. Zijn neef, Franciscus ’Roy’ L. uit Tilburg (41) kreeg 15 jaar opgelegd voor het helpen van zijn oom. Tegen hem was 24 jaar geëist.

De andere Nederlandse verdachte, Evert de C. (54) uit het Zeeuwse IJzendijke, fungeerde als tussenpersoon en betaalde zijn twee landgenoten. De rechter veroordeelde deze „beroepscrimineel” tot 27 jaar cel.

De zaak in eerste aanleg was een langdurige aangelegenheid. Het hof hoopt de behandeling binnen een week af te ronden. Dat is mede afhankelijk van het aantal getuigen dat wordt gehoord.