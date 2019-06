Hof veroordeelt verdachte moord op studente

De 39-jarige Steve B., die heeft bekend vorige maand de Vlaamse studente Julie Van Espen te hebben gedood, is woensdag in hoger beroep veroordeeld tot vijf jaar cel voor een verkrachting van zijn ex-vriendin in 2016. De rechtbank legde de Belg in 2017 vier jaar op, maar hij werd in afwachting van het hoger beroep tot onbegrip van velen niet vastgezet.

Het hof had de beroepszaak uitgesteld wegens personeelstekort. De rechter had gesteld dat de man niet kon worden vastgezet omdat er geen vluchtgevaar was. Na de moord meldden Vlaamse media dat hij na een eerste veroordeling voor verkrachting in 2004 drie keer tijdens verlof niet was teruggekeerd naar de gevangenis.

Vanwege de maatschappelijke ophef over de moord besloot de Hoge Raad voor de Justitie, een onafhankelijk orgaan dat de rechterlijke macht controleert, twee weken geleden een speciaal onderzoek naar het rechtssysteem in Antwerpen in te stellen. Doel is „om te kunnen beoordelen of er en welke initiatieven genomen kunnen worden om dergelijke tragedies in Antwerpen of elders in de toekomst te voorkomen”.

De moord op de studente zou dinsdag worden gereconstrueerd, maar dat werd afgeblazen omdat B. opeens niet meer wilde meewerken.