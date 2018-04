Hof verhoogt straf voor mesaanval op agenten

Het hof van beroep heeft een Belg die in 2016 twee agenten in de Brusselse gemeente Schaarbeek met een mes aanviel tot een gevangenisstraf van vijftien jaar veroordeeld. Eerder was Hicham D. door de rechtbank in Brussel tot negen jaar veroordeeld maar daartegen ging het Openbaar Ministerie in beroep.

D. krijgt een zwaardere straf omdat er volgens het hof sprake was van poging tot moord. Bij zijn eerdere veroordeling ging de rechtbank slechts uit van opzettelijke slagen en verwondingen.

De veertiger viel op 5 oktober 2016 twee agenten op straat met een mes aan en stak de ene in zijn nek en de ander in de buik. Bij pogingen de oud-militair en voormalig bokser aan te houden, liep een toegesnelde politieman een gebroken neus op. Er waren vijf agenten nodig om D. in de boeien te slaan.

Het OM voerde ook aan dat de man een terroristisch motief had maar dat achtte het hof niet bewezen.