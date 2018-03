Hof schrapt boete voor verbranden foto koning

De boete die Spaanse rechters oplegden aan twee demonstranten die in 2007 een foto van de Spaanse koning hadden verbrand, is onrechtmatig. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft dat geoordeeld.

Het duo kreeg elk een boete van 2700 euro toen ze bij een bezoek van toenmalig koning Juan Carlos aan Girona een foto van hem in de brand staken. In eerste instantie waren ze zelfs veroordeeld tot vijftien maanden cel voor belediging van de koning.

Het mensenrechtenhof heeft nu bepaald dat de straf in strijd is met het recht op vrije meningsuiting. Het was geen persoonlijke aanval op de vorst, maar moet gezien worden als kritiek op wat hij als staatshoofd symboliseert, aldus het hof in Straatsburg. De twee hadden het recht „politieke kritiek” te uiten op wat zij de Spaanse ‘bezetting’ van Catalonië noemden. Zij hebben ook niemand tot geweld of haat opgeroepen.

Spanje moet de boetes terugbetalen en daarnaast in totaal 9000 euro schadevergoeding aan het duo overmaken.