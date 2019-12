Hof: luchtvaartmaatschappij aansprakelijk voor letsel door koffie

Luchtvaartmaatschappijen zijn aansprakelijk als een passagier buiten zijn of haar schuld letsel oploopt tijdens de catering aan boord. Als bijvoorbeeld een beker warme koffie op iemand valt, kan de schade worden verhaald op het vliegbedrijf. Het Europees Hof van Justitie heeft dat bepaald naar aanleiding van een vraag van de hoogste Oostenrijkse rechter.

De zaak draait om een jong meisje dat tijdens een vlucht van Mallorca naar Wenen brandwonden opliep doordat koffie van het uitklaptafeltje van haar vader omviel. De familie eist 8500 euro schadevergoeding van de Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij Niki Luftfahrt.

De maatschappij zei niet aansprakelijk te zijn, maar dat is volgens het EU-hof wel zo. Of de verwondingen het gevolg zijn van een typisch luchtvaartrisico hoeft daarbij niet te worden onderzocht. De rechters leggen het begrip ‘ongeval’ in een internationaal verdrag zo uit dat ook onvoorziene en onopzettelijke gebeurtenissen eronder vallen. Als wordt aangetoond dat de passagier medeverantwoordelijk is voor het incident ligt het anders.