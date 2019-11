Hof: herkomst product nederzetting op etiket

Op levensmiddelen uit door Israël bezet gebied moet vermeld staan dat ze uit Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook of de Golanhoogte komen als ze in de EU worden verkocht. Als het product afkomstig is van een Israëlische nederzetting moet dat ook op het etiket staan, anders kunnen consumenten worden misleid, oordeelt het Europees Hof van Justitie.

Frankrijk verplichtte de ‘nederzettingsvermelding’ in 2016, waarop een Israëlisch bedrijf dat wijngaarden uitbaat in de bezette gebieden en een joods-Europese organisatie bezwaar aantekenden. De Franse Raad van State legde de kwestie vervolgens voor aan het EU-hof.

Israël Producten Centrum moet vermelding op etiketten aanpassen

De Israëlische bezetting en nederzettingen zijn volgens het hof een schending van het internationaal recht. Consumenten moeten bij hun aankopen "goed doordachte keuzen" kunnen maken, ook met aandacht voor ethische aspecten of respect voor het internationaal recht, aldus het hof. Weglaten van de herkomst op het etiket kan daarom "misleidend" zijn.