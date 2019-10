Hof: Facebook moet haatboodschap verwijderen

Als een rechter in een EU-land Facebook opdraagt een hatelijke of beledigende boodschap over iemand te verwijderen, moet het ook identieke of overeenstemmende posts van andere gebruikers ontoegankelijk maken op zijn netwerk. Het Europees Hof van Justitie heeft dat bepaald. Volgens het Europees recht kan zo’n verwijderingsbevel wereldwijd gelden, aldus de rechters in Luxemburg.

Voor het verwijderen van berichten die lijken op de oorspronkelijke hatelijke boodschap hoeft Facebook, of bedrijven die vergelijkbare diensten aanbieden, geen inhoudelijke beoordeling te maken. Het moet kunnen met „geautomatiseerde technieken”.

Het hof deed uitspraak in een zaak rond de Oostenrijkse politica Eva Glawischnig-Piesczek. Facebook had een beledigend bericht over haar na een rechterlijke uitspraak geblokkeerd in Oostenrijk. De hoogste rechter van het land vroeg daarna aan het EU-hof hoever de verplichting gaat om onwettige posts te verwijderen.