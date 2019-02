Hoekstra ziet niets in verkoop KLM-belang

Het kabinet gaat zijn aandelenbelang in KLM niet verkopen. Dat zei minister Wopke Hoekstra van Financiën. „Ik zie niet wat het toegevoegde belang is van verkoop van die 6 procent”, zei hij vrijdag na de ministerraad.

Kamerleden Jan Paternotte (D66) en Gijs van Dijk (PvdA) verklaarden eerder op de dag op BNR-radio dat zowel de Franse als de Nederlandse staat zijn belang in luchtvaartcombinatie Air France-KLM of KLM zouden moeten afstoten. Zo wordt volgens hen een ongelijk speelveld voorkomen.

De Franse overheid is met een belang van circa 14 procent de grootste aandeelhouder in Air France-KLM.

De afgelopen periode heeft het kabinet zich ingezet voor KLM-topman Pieter Elbers. Die dreigde geen nieuwe termijn te krijgen. „We hebben twee bepaald niet makkelijke weken achter de rug”, aldus Hoekstra. Hij zei zich te blijven inzetten voor de Nederlandse belangen. Dat zal „soms nadrukkelijk” gebeuren.

Het is volgens hem vooral belangrijk dat ervoor gezorgd wordt dat Air France-KLM beter gaat presteren in Europa. Hij snapt dat de onderneming in zo’n concurrerende omgeving meer vraagt op het gebied van kostenefficiëntie en omzet, „maar tegelijkertijd moet dat hand en hand gaan met het waarborgen van de Nederlandse belangen”.