Hoekstra zegt bezoek Saudi-Arabië af vanwege verdwijning journalist

Minister Wopke Hoekstra van Financiën gaat definitief niet naar een investeerdersconferentie volgende week in de Saudische hoofdstad Riyad. Dat melden ingewijden. Aanleiding om het bezoek af te zeggen, is de verdwijning van journalist Jamal Khashoggi na diens bezoek aan het Saudische consulaat in Istanbul (Turkije).

Hoekstra sprak vorige week al zijn zorg uit over de berichten uit Istanbul, waar Khashoggi niet terugkeerde van een bezoek aan het Saudische consulaat. Inmiddels is hij strenger voor Saudi-Arabië. „Nederland wil net als de rest van de wereld precies weten wat er met hem is gebeurd en, uitgaande van het ergste, wie dit op zijn geweten heeft”, aldus de minister. Er moet een „geloofwaardig onderzoek” komen.