Hoekstra voorziet flinke economische klap door extra maatregelen

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) verwacht dat de economie opnieuw een dreun krijgt door de strengere coronamaatregelen waar het kabinet dinsdagavond mee komt. Details wil hij nog niet geven, maar „ga er maar vanuit dat het echt impact heeft in de samenleving en ook in de economie”, aldus de bewindsman.

Hoekstra noemt het „heel verdrietig maar wel onvermijdelijk” dat opnieuw maatregelen worden getroffen die veel ondernemers zwaar treffen. Hij wijst onder meer op de grote risico’s die kleven aan het noodgedwongen terugschroeven van de reguliere zorg.

De steunpakketten waar getroffen ondernemers gebruik van kunnen maken, zijn volgens Hoekstra zo ontworpen dat ze „meeademen” met de economische situatie. Er zal waarschijnlijk flink meer gebruik van worden gemaakt dan tot dusver was ingeschat, en dat gaat „misschien wel miljarden” extra kosten. Maar hij gaat ervan uit dat de steun ook nu voldoende zal zijn.

Verwacht wordt dat de maatregelen die dinsdag worden aangekondigd onder meer de horeca hard raken. Een tijdelijke sluiting van eet- en drinkgelegenheden lijkt aanstaande, zeggen ingewijden.

Volgens coronaminister Hugo De Jonge zit er niets anders op dan nieuwe maatregelen nemen. Dinsdag werden bijna 7400 nieuwe besmettingen gemeld. „Het tekent de ernst van de situatie waar we in zitten”, aldus De Jonge. We hebben ons schrap te zetten voor aanvullende maatregelen.”