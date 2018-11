Hoekstra volgende week naar Berlijn en Parijs

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) bezoekt volgende week donderdag zijn collega’s in Duitsland en Frankrijk, Olaf Scholz en Bruno Le Maire. Hij gaat naar Berlijn en Parijs om steun te vergaren voor maatregelen om de eurozone beter bestand te maken tegen toekomstige financieel-economische schokken.

Nederland sloot eerder al een pact met een aantal andere landen in vooral Noord- en Oost-Europa over de aanpak van toekomstige crises in de eurozone. Hoekstra hoopt nu ook de grootmachten Duitsland en Frankrijk aan boord te krijgen. „Bij dit soort fundamentele onderwerpen is het belangrijk de krachten te bundelen”, aldus de bewindsman.

Hoekstra dringt er onder meer op aan dat het Europese noodfonds ESM meer te vertellen krijgt over hervormingen en bezuinigingen in landen die aankloppen voor steun. Bovendien wil Nederland dat een land in moeilijkheden pas een beroep kan doen op het ESM, als eerst investeerders in staatsleningen een bijdrage hebben geleverd.

De toekomst van de eurozone wordt volgende week maandag ook al besproken in een vergadering van de Eurogroep, de ministers van Financiën van de eurolanden. Aansluitend aan die bijeenkomst spreekt Hoekstra ook zijn ambtgenoten uit België en Luxemburg. De Portugese voorzitter van de Eurogroep Mário Centeno is woensdag te gast in Den Haag.