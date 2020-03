Hoekstra verwacht ‘imperfect’ noodpakket te moeten aanpassen

Het noodpakket voor ondernemers is „imperfect” en behoeft „flinke bijstellingen”, zegt minister van Financiën Wopke Hoekstra. Het kabinet houdt zo veel mogelijk rekening met bedrijven of werknemers die net buiten de boot vallen, maar de regelingen in het steunpakket moeten vrijwel zeker worden aangepast.

Hoekstra geeft aan dat het kabinet zal reageren op signalen uit de praktijk als bijvoorbeeld bepaalde sectoren meer hulp nodig hebben. Maar de overheid kan niet alle pijn wegnemen die de coronacrisis veroorzaakt, benadrukt de bewindsman in de Tweede Kamer. „We zullen het moeten aanpassen. Maar dan nog zullen er nog steeds mensen, groepen en bedrijven zijn voor wie de komende fase pijn doet en gewoon heel lastig zal zijn.”

Kamerleden vragen zich af of de regelingen genoeg bescherming bieden aan werknemers met nulurencontracten of flexcontracten, zzp’ers en uitzendkrachten. Het kabinet wil ervoor zorgen „dat die zo veel mogelijk worden geholpen” met de nieuwe regeling waardoor bedrijven een groot deel van de loonkosten vergoed krijgen.

Die ‘noodmaatregel’ vervangt de werktijdverkorting en moet voorkomen dat bedrijven massaal werknemers ontslaan. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt nog aan de uitwerking van de regeling, dus hoe die er precies uit komt te zien, kon Hoekstra nog niet zeggen.