Hoekstra positief over eis openheid Eurogroep

Minister Wopke Hoekstra staat positief tegenover het aangekondigde onderzoek van de Europese Ombudsman naar meer openheid bij de Eurogroep. De CDA-bewindsman is zelf lid van de maandelijkse, besloten bijeenkomst van de ministers van Financiën van de negentien eurolanden.

“In zijn algemeenheid heeft juist Nederland met grote regelmaat gehamerd op het belang van meer openheid”, zei hij donderdag in Brussel voor aanvang van de Eurogroep. Voorzitter Mario Centeno heeft al toegezegd te onderzoeken of verdere stappen kunnen worden gezet. Onder zijn voorganger Jeroen Dijsselbloem werd begonnen na afloop van de vergaderingen een samenvatting uit te geven.

De EU-Ombudsman wil ook dat de invloedrijke werkgroep die alle eurogroepvergaderingen voorbereidt opener wordt. Voorzitter van deze werkgroep (EWG) is de Nederlander Hans Vijlbrief.

Vijlbrief zegt het onderwerp “ernstig” te nemen. "Het is belangrijk het juiste evenwicht na te streven tussen transparantie enerzijds en efficiënt bestuur anderzijds. Dat laatste is ook iets wat burgers terecht verwachten van politici, zeker in tijden van crisis’’, vindt hij.