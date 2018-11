Hoekstra niet meteen tegen nieuw eurozoneplan

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) schiet niet bij voorbaat nieuwe Duits-Franse voorstellen voor een eurobegroting af. „Dit is een ander plan dan vorige keer, het is gekoppeld aan de meerjarenbegroting van de EU en bedoeld voor investeringen. De lakmoesproef blijft of dit voorstel in het belang van de Nederlandse belastingbetaler is. We moeten daar echt van overtuigd zijn en anders doen we niet mee. Er zijn al een heleboel investeringspotjes.”

Hoekstra zei dat voor aanvang van een extra vergadering met zijn EU-collega’s in Brussel, waar de Franse en Duitse ministers Bruno Le Maire en Olaf Scholz hun voorstel presenteren. De ministers moeten de eurotop van regeringsleiders in december voorbereiden, waar afspraken moeten worden gemaakt over de verdere versterking van de eurozone.

Een eerder eurobegrotingsplan van Parijs en Berlijn werd door een aantal landen waaronder Nederland als een stap te ver gezien.

Hoekstra zei dat hij goed zal luisteren naar wat Le Maire en Scholz te vertellen hebben. „We waren heel kritisch over hun vorige voorstel, maar dat betekent niet dat we hierover automatisch enthousiast zijn.” Nederland vindt dat de eurolanden moeten zorgen dat ze hun financiële huishouding op orde hebben zodat ze geen beroep hoeven te doen op middelen uit een eurobegroting.

Volgens de bewindsman moeten de lidstaten de komende maanden voorrang geven aan het versterken van het ESM, het permanente EU-noodfonds dat in de toekomst ook probleembanken te hulp gaat schieten, en de voltooiïng van de bankenunie. Alle banken moeten uiteindelijk onder hetzelfde toezicht- en Europees depositogarantiestelsel vallen.