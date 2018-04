Hoekstra: loonsverhoging top ASR „zeer fors”

Minister Wopke Hoekstra van Financiën noemt de salarisverhoging van de top van verzekeraar ASR „opvallend en zeer fors”. In februari werd bekend dat de top van het bedrijf er de komende jaren per persoon enkele honderdduizenden euro’s op vooruitgaat.

Volgens het bedrijf was dat nodig omdat het salaris van de bestuurders achteropraakte bij dat van de concurrentie. De aanpassing volgde nog geen half jaar nadat de Nederlandse staat haar laatste aandelen had verkocht en ASR weer volledig zelfstandig was.

Omdat de staat geen aandeelhouder meer is, gaat Hoekstra ook niet meer over de hoogte van de beloning, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Hij vindt het wel belangrijk dat de raad van commissarissen van ASR bij de beloning van de top „rekening houdt met de maatschappelijke functie van de onderneming”.

De staat moest ASR, destijds onderdeel van Fortis/ABN AMRO, tijdens de financiële crisis in 2008 redden van de ondergang. De afgelopen twee jaar is dat belang weer verkocht.