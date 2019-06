Hoekstra: logische eerste stap tegen Italië

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt het voorstel van de Europese Commissie om Italië alsnog aan te pakken om zijn te hoge begrotingstekort "een logische eerste stap". Hij verwacht niet dat hij en zijn Europese collega’s al volgende week beslissen of zo’n strafprocedure er daadwerkelijk komt. Waarschijnlijk valt dat besluit in juli.

Hoekstra benadrukt dat het gebrek aan begrotingsdiscipline bij de huidige Italiaanse regering geen probleem is dat vandaag of gisteren is ontstaan. Brussel stond vorig jaar al op het punt de begroting van Italië af te keuren omdat daarin broodnodige bezuinigingen en hervormingen ontbraken. Het land wist destijds met wat kleine aanpassingen te ontkomen aan een strafprocedure.

Die coulance met Italië werd in Nederland met scepsis ontvangen. Hoekstra liet weten dat ook de aangepaste begroting wat hem betreft al direct voldoende aanleiding gaf om een strafprocedure te beginnen. Inmiddels zijn de economische vooruitzichten zo sterk verslechterd, dat de Italiaanse staatsschuld nog verder op dreigt te lopen. Het land staat nu al meer dan twee keer zoveel in het krijt als toegestaan volgens Europese afspraken.